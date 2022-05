Guía práctica para limpiar y pulir los pisos de mármol

No hay duda de que los pisos de mármol son muy demandados, y no es para menos, pues además de su excelente aspecto y su enorme durabilidad son realmente resistentes y aguantan sin problemas tanto la humedad como los cambios bruscos de temperatura.

Aunque se trata de un piso que luce y aguanta mucho, es evidente que requiere de ciertos cuidados. No es nada complicado, pero hay varias cosas que conviene tener en cuenta. Así que si quieres saber todo lo que respecta al pulido de pisos de mármol te recomendamos que leas los próximos párrafos en los que te contaremos todo sobre esto.

Pisos de mármol: ¿Cómo limpiarlos?

Antes de proceder a la limpieza y al pulido de pisos de mármol debes tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado al hacerlo, pues se trata de una piedra porosa y delicada. Para tenerlos limpios bastaría con trapearlos a diario solamente con agua, sin desengrasantes o desinfectantes que podrían llegar a perjudicar el brillo. Eso sí, antes barre siempre el piso (o aspíralo) para que no haya nada de polvo o suciedad en él.

No obstante, hay veces en los que las manchas se ponen un tanto rebeldes y hay que recurrir a otros componentes adicionales, aunque no hay que preocuparse, ya que no es preciso utilizar químicos para ello.

Cuando necesites desinfectar no uses lejía, amoniaco o friegasuelos. Bastará con pasar la fregona con detergente con bioalcohol una vez a la semana aproximadamente.

Con vinagre y agua caliente

Los pasos son muy sencillos y es una forma natural de limpiar sin que haya productos perjudiciales de por medio. Además, el vinagre resulta muy efectivo a la hora de acabar con manchas (eso sí, siempre diluido en agua y nunca aplicándolo directamente sobre la superficie).

Mezcla el vinagre con un poco de agua en una botella spray.

Una vez quitada la suciedad de la superficie (barriendo o aspirando) esparce esta mezcla.

Después de haber rociado el piso con el contenido del spray ya puedes fregarlo con agua caliente.

A la hora de secar

El secado de tu piso de mármol también es una parte muy importante del proceso. Es preciso que lo hagas cuando hayan pasado unos minutos (especialmente si has llegado a usar algún jabón o producto).

Hay que tener en cuenta que ni la humedad ni los productos químicos hacen muy buenas migas con el mármol. Puedes secar tu piso con un paño seco (o fregona) o simplemente ventilando la zona que acabas de limpiar.

Devuélvele el brillo a tu piso de mármol

Como seguramente ya sabes, existen varios procedimientos para mantener el brillo de los suelos de mármol. En esta ocasión vamos a contarte una manera que además de ser eficaz resulta muy poco invasiva: con jabón natural.

Para limpiarlo así, ralla dos cucharadas de jabón natural y derrítelas en un vaso con agua muy caliente. Es muy importante que este sea natural. El conocidísimo jabón Lagarto, por ejemplo, da muy buen resultado. Lo cierto es que es una forma excelente de recuperar y mantener el brillo de este tipo de suelos. Después, limpia el piso con la mezcla.

Con este tipo de limpieza es frecuente que al principio aparezcan unas zonas más brillantes que otras. No hay nada que preocuparse, pues solo es signo de que el brillo se está recuperando, y no tardará mucho en estar todo igual.

Pule tu piso de mármol manualmente

El pulido de mármol tampoco es nada complicado, e incluso puede hacerse manualmente. Antes de proceder el piso debe estar limpio, barrido, fregado y sin manchas.

Existen una gran cantidad de productos en el mercado creados específicamente para pulir los pisos de mármol, pero puede hacerse igualmente con bicarbonato. Bastará con que diluyas 3 partes de bicarbonato por cada una de agua. Así se creará una pasta que después tendrás que pasar por la superficie ayudándote con una esponja suave mediante movimientos circulares.

Para finalizar, solamente tendrás que eliminar los restos de bicarbonato enjuagándolo con agua tibia.

A pesar de todos estos cuidados y de mantenerlo lo más cuidado posible, puede que tu piso termine perdiendo su lustre inicial o se vea afectado por cosas como arañazos profundos. En ese caso, lo mejor es optar por una buena empresa de pulidores de pisos que se encargue de dejarlo como nuevo.

Esperamos haberte ayudado a descubrir cómo mantener tu piso de mármol en las mejores condiciones. Como habrás visto, ni siquiera es preciso recurrir a los químicos para que esté totalmente limpio y cuidado.