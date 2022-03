Iker Casillas oficializa su retiro del futbol ¡cuelga los guantes!

El emblemático portero Iker Casillas anunció este martes que cuelga los guantes, tras más de un año sin jugar, después del infarto que sufrió en mayo del pasado año.

Su último título Casillas levantó el sábado la Copa de Portugal con el club portugués, en lo que fue su último acto como jugador, pese a no participar en el encuentro.

«Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello,… Estoy feliz», escribió el que fue portero emblemático del Real Madrid y de la selección española. Casillas se deshace en agradecimientos a los clubes por los que ha pasado, a sus compañeros y también a sus rivales, así como, sobre todo, a su familia.