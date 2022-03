«La cuarta transformación es feminista», AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera el informe sobre los avances del gobierno para enfrentar la violación a los derechos humanos de las mujeres, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y estuvo acompañado por todas las secretarias que integran su gabinete.

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó que el gobierno tiene la obligación de «evitar la reproducción de un sistema cultural machista y patriarcal». Y detalló que casi 4 mil mujeres, niñas y adolescentes son asesinadas al año en México, «han asesinado a 3 mil 8000 mujeres, México enfrenta un importante problema de violencia, la actual pandemia demuestra que es de asunto de alta prioridad, es una prioridad pública, necesitamos visibilizar y atender la violencia, pero también sancionarla».

«Tenemos una deuda histórica con las mujeres, en especial con las víctimas de violencia, no podemos permitir la impunidad, ni lo haremos. El machismo mata, destruye las vidas de las mujeres y limita el desarrollo de nuestro país, no permitamos que la discriminación condicione el acceso a las oportunidades, olvidemos los prejuicios y estereotipos», dijo.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, destacó que en lo que va del sexenio se han localizado mil 399 fosas y se han recuperado 2 mil 290 cuerpos. Indicó que Jalisco y Guanajuato encabezan los estados con mayor número de cuerpos exhumados, «a partir del 1 de diciembre a la fecha, mil 399 fosas clandestinas en casi todos los estados de la República, el mayor número de cuerpos exhumados han sido en Jalisco y en Guanajuato».

Que no se acuse sin pruebas, dice AMLO sobre caso Rosario Robles

El mandatario celebró el uso de criterio de oportunidad en casos como el de Rosario Robles, quien aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), pero pide que no se acuse sin pruebas, «que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos porque eso es una injusticia».

«El compromiso nuestro es no perseguir a nadie por razones políticas, no fabricar delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, pero corresponde a la fiscalía desahogar todos esos asuntos», agregó.

Con información de Milenio