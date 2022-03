Maestros anuncian bloqueo para este jueves en la vía de cuota SCLC-Tuxtla

Janet Hernández Cruz / Corresponsal

Más de mil maestros anunciaron que para este jueves desde las 10:00 de la mañana bloquearán la carretera de cuota San Cristóbal -Tuxtla Gutiérrez, esto por la falta de pago de salarios atrasados a más de mil 500 maestros interinos en la región Altos, adheridos al Nivel de Educación Indígena (NEI), de la sección VII del SNTE-CNTE.

“En la reunión que sostuvimos recientemente con autoridades de gobierno federal y estatal, nos dijeron que no hay paga, que hacienda no tiene dinero, se escudan con la pandemia, pero les deben a más de mil 500 maestros interinos y suman más de 200 millones de pesos, solo estamos hablando en la región Altos, en todo el estado son más de 5 mil maestros interinos, ante esta cerrazón de las autoridades, anunciamos para este jueves desde las 10:00 de la mañana, tomaremos la carretera de cuota, a la altura del km. 46”, informó Julián Hernández Grajales, Coordinador Regional de los Altos de Chiapas (CRACH).

Agregaron que las autoridades educativas les han puesto trabas desde el año 2018, para el pago de sus salarios les han pedido talón de cheque, pero las autoridades saben perfectamente que no cuentan con esos requisitos, porque jamás han cobrado.

“La Secretaría de Educación nos pide como requisito talones de cheques, pero cómo vamos a tener esos requisitos, si no nos han pagado, no tenemos nada, así nos han traído desde hace dos años, tras varias reuniones que hemos tenido con funcionarios nos dan muchas vueltas, más ahora con esta pandemia dicen que no hay dinero, apenas hace un par de días nos dijeron que no hay paga, para comer y para ir a trabajar en las comunidades tenemos que prestar dinero, por eso vamos a tomar la carretera de manera indefinida”, señaló María Lourdes, una de las afectadas.

Finalmente, dijeron que esperan un llamado por parte de las autoridades educativas, pero que sea un llamado donde les indican que ya está listo el pago, de lo contrario la carretera será bloqueada en su totalidad.