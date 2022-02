Marchan por los Pueblos Indígenas

Cerca de 500 personas se manifiestan para conmemorar este día

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Alrededor de 500 estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, Manuel Larraínzar y Normal Rural Mactumactzá, marcharon de manera pacífica por las principales calles de San Cristóbal de Las Casas.

En la marcha se unieron integrantes de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

A las 10:00 de la mañana inició el recorrido de Soriana hacia el centro histórico de San Cristóbal.

Durante el mitin comentaron que el día fue otorgado para reconocer la importancia que tienen como pueblos originarios, «dentro de nuestra Normal Jacinto Canek se albergan nueve de las 12 lenguas indígenas que existen en Chiapas, existe una gran variedad de cultura y tradición es por ello que como estudiantes reconocemos la importancia de este día, de preservar cada una de nuestra cultura y tradición, no dejarlos morir».

Los jóvenes indicaron que se sienten orgullosos al portar sus trajes tradicionales que los caracteriza y representa de los diversos municipios y comunidades de dónde provienen, también señalaron que los gobiernos se han olvidado de las comunidades indígenas y que para salir adelante se tienen que trasladar a la ciudad.

«Ya llevamos 3 años fuera de nuestras instalaciones y no hemos visto ningún avance, no hay clases según por la pandemia, pero en el proceso electoral no existió la pandemia y hubo derroche de dinero. El viernes estuvimos en Tuxtla apoyando a la Normal Mactumactzá porque tampoco les han dado solución a sus demandas, que era el examen presencial».

Mencionan que se otorgó al final de cuentas, pero a base de represión, hostigamiento y persecución, «porque tenemos que llegar a este grado, no hay ninguna necesidad, debe ser a través del diálogo».

Agregaron que en el estado de Chiapas se han creado grupos paramilitares que se dedican a desplazar, desaparecer y asesinar a los pueblos indígenas como sucede en Chenalhó y Pantelhó, en donde se han registrado casos de desplazamientos forzados, violando los derechos humanos de sus habitantes y eso provoca que la gente no regrese. Los grupos paramilitares solo quieren explotar los recursos naturales y minerales que poseen los municipios indígenas.

Señalaron que el Gobierno de México ha dicho que se le dará prioridad a los pueblos indígenas y no se ha cumplido, por eso desde San Cristóbal de Las Casas y los Altos de Chiapas, estarán en pie de lucha.

Finalmente advirtieron que si no se resuelven sus demandas realizarán movilizaciones a nivel federal, ya que como normalistas los han condicionado, asegurando que a las autoridades no les importa la educación.