Mi única preocupación es que ganador del avión presidencial se “eche a perder”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este martes que su única preocupación por la rifa del avión presidencial es que quien la gane se “eche a perder”.

“Mi única preocupación es que se trata de un bien, que significa mucho dinero, mucho dinero, y el dinero para decirlo coloquialmente es una tentación, es la mamá y a veces el papa del diablo, el dinero echa a perder a veces, y no quiero cargar con esa culpa, porque soy un responsable”, explicó.

Durante su conferencia de prensa matutina, agregó que pese a que parece que es un asunto menor, “eso a mí me preocupa, de cómo le hacemos para el que se gane el premio no se desgracie, no afecte a su familia”.

Por lo anterior, el mandatario planteó que el dinero obtenido por la venta del avión presidencial quede en un fideicomiso del Banco de México (Banxico) y adelantó que se podrían poner condiciones para que el ganador del avión no lo remate.

López Obrador presentó este martes el diseño del ‘cachito‘ para la rifa del avión, la cual podría llevarse a cabo el próximo 5 de mayo.