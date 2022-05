¡Mucho cuidado con las estafas por internet!

Denuncian a la página “Diseño Exterior”

Edén Gómez/Diario de Chiapas

En la actualidad, una de las alternativas para adquirir servicios y productos es a través de internet, situación que ha sido bien vista por parte de los usuarios de la red, como algo práctico y de calidad, en la mayoría de casos.

En páginas oficiales y mediante la red social de Facebook se ha incrementado de forma considerable el tema de venta de artículos y la adquisición de los mismos, con la modalidad de tienda en línea.

No obstante, también esto ha servido para que vivales se aprovechen de la buena voluntad de un gran sector de la sociedad, tal es el caso de la página “Diseño Exterior”, que promociona un catálogo amplio de muebles de todo tipo y para todo presupuesto.

Actualmente cuenta con más de 600 mil seguidores y afirma ser una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia. Sin embargo, usuarios acudieron a la Redacción de Diario de Chiapas para denunciar que han sido víctimas de fraude por esta supuesta empresa, ya que realizaron pagos para muebles de diversas índoles, con montos que van de los 15 hasta los 30 mil pesos, sin que a la fecha tengan respuesta o devolución del dinero o lo muebles.

Aseveraron que la manera de operar de dicha página es todo a través de mensajes por celular, mandan números de cuenta y atienden hasta que se hace el depósito correspondiente, pero después de depositar prácticamente se desconectan y no vuelven a dar razón al cliente.

“Deposité el dinero y todo iba bien, sin embargo, después de 15 días no recibí respuesta; me respondieron que había un retraso pero que era por el flete, sin embargo, ya han pasado más de 2 meses y ahora ya no contestan el celular y tampoco dan cuenta de mi dinero o de los muebles”, manifestó uno de los afectados.

De esta forma, piden a la opinión publica tomar las precauciones necesarias para que no sean víctimas de estos estafadores, quienes ya han sido denunciados a través de diversas cuentas en redes sociales.