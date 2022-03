Nuestra victoria ya es evidente en las calles y colonias de Tuxtla: Paco Rojas

Dan recibimiento caluroso en la colonia Jardines del Pedregal

El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, continúa recibiendo el afecto y compromiso de que el 06 de Julio la capital chiapaneca escribirá una nueva historia, para volver a ubicarse como una ciudad segura y entre las mejores ciudades para vivir.

En la colonia Jardines del Pedregal, Paco Rojas, saludo casa por casa a los habitantes, quienes lo recordaron como unos de los mejores presidentes municipales que ha gobernado Tuxtla y confiaron en que a partir del primero de octubre, los tuxtlecos tendrán un ayuntamiento que no sólo atenderá los servicios públicos, sino que buscará proyectarla hacia un nuevo desarrollo.

“Estoy recorriendo las colonias y las calles porque quiero conocer los problemas de cerca y dar respuesta, pero no solo eso, mi gobierno no sólo se dedicará a pavimentar a poner luminarias y contenedores. Nuestro objetivo es proyectar nuestra ciudad hacia el desarrollo buscando recursos para la inversión no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional”.

Rojas Toledo agradeció la respuesta que los tuxtlecos han tenido a sus propuestas para sacar a la capital chiapaneca de la inseguridad y del abandono, por lo que reiteró su compromiso de ser un gobierno de puertas abiertas para todos.

“Tuxtla ya se pintó de naranja, Tuxtla ya decidió y el próximo 6 de junio en Tuxtla ¡vamos a ganar!”, concluyó.