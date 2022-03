‘Ocho de cada diez’ en cines

Daniela Schmidt y Noé Hernández protagonistas de esta cinta mexicana que se exhibe en salas de todo el país hablan de su experiencia de rodaje

‘Ocho de cada diez’, es la cinta dirigida por Sergio Umansky Brener que luego de una fructífera trayectoria por festivales y después de haber obtenido varios reconocimientos llega a las pantallas de cine de todo el país. La cinta habla de la historia de Aurelio y Citlali, quienes víctimas de actos criminales y violentos, buscan que se les haga justicia, el destino logra unirlos en esta lucha.

Noé Hernández, quien obtuvo un Ariel por su papel como Aurelio, comentó: «Sólo tomo proyectos que logran confrontarme, que pueden ayudarme a conocerme más como persona y actor. Esta película toca diversos temas que vivimos en el país desde una postura muy crítica. Sergio Umansky, como director es muy concienzudo y preciso. Muchas de las escenas las ensayamos muchas veces durante dos meses antes de filmarlas. Trabajamos mucho para encontrar las curvas del personaje. Siempre me pidió que no cargara los diálogos emotivamente, debido a que las circunstancias del personaje ya son muy fuertes de por sí, no queríamos caer en hacer de la película un melodrama».

Por su parte Daniela Schmidt comentó que «trabajar con Citlali fue una experiencia divina un regalo del cielo, Sergio había hecho una investigación muy amplia sobre mujeres en condiciones de trata, de tráfico, de calle, de violencia intrafamiliar, mujeres invisibilizadas por la sociedad. Había un elemento que siempre me repetía Sergio, me decía que Citlali se movía siempre desde la dignidad más profunda del ser. Su caracterización fue difícil porque Citlali es un personaje muy golpeado físicamente, tiene un acento particular por los golpes recibidos, el armado fue como una matrushka, Citlali es una mujer adentro de otra, una gran cebolla una colección de muchas mujeres con historias muy tramendas, y al final lo que la caracteriza es que a pesar del horror que vive tiene este fuego dentro de ella, para enamorarse y ayudar a Aurelio y recibir a la vida como una página en blanco para escribir una historia». La actriz dijo que en la cinta también fungió como productora.

Hernández anunció que pronto saldrá la película ‘Nudo Mixteco’, en febrero o marzo en la que también aparece, además de ‘Finlandia’, mientras que Schmidt quien aparece en ‘El club de los idealistas’, y ‘Todo lo invisible’ nominada a los premios Canacine, está muy contenta de que ‘Monarca’, serie en la que también apararece haya recibido un premio recientemente en Argentina como mejor serie dremática. Dijo que fungirá como productora de otra cinta que ya prepara Umansky y que comenzarán a filmar en verano de 2022.

Hernández destacó que espera que la película llegue a todos los rincones del país y puedan verla muchos, «para que reflexionen sobre el sistema de justicia que vivimos en el país». Schmidt espera que las salas en donde se exhiba ‘Ocho de cada diez’ se llenen ya que es «una película que los mantendrá al borde del asiento y que les permitirá reflexionar sobre muchos aspectos de la vida».

Con información de: Milenio