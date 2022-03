Por derrumbe de la Línea 12 del Metro, que se investigue a todos: AMLO

El Presidente indicó que se debe trabajar en la rehabilitación de la Línea 12, ya que es un transporte esencial para habitantes del Valle de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe investigar a todas las personas ligadas al derrumbe de una estructura en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, que ocurrió el 3 de mayo y dejó un saldo de 26 personas fallecidas. El mandatario indicó que de acuerdo con la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, se está a la espera de que concluya el dictamen del incidente, realizado por especialistas internacionales, además de que la Fiscalía General de Justicia realiza una investigación de oficio.

«Que se investigue a todos. Se está esperando, según me informó la jefa de gobierno, se está esperando que se concluya un dictamen y la Fiscalía está haciendo una investigación por el lamentable fallecimiento de 26 personas. «Se está haciendo ese trabajo de investigación, es de oficio, porque perdieron la vida éstas personas, lo cual lamentamos mucho. Lo que dije ayer que en paralelo a esta investigación que tiene que hacerse para deslindar responsabilidades, es castigar responsables, hacer justicia», dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Asimismo, el Presidente dijo que también se debe trabajar en rehabilitar la Línea 12, que va de Mixcoac a Tláhuac, ya que es un transporte esencial para los habitantes de la zona y de la alcaldía Iztapalapa e incluso, del Estado de México. «Independiente a eso se tiene que trabajar para rehabilitar la línea porque es un servicio fundamental para Tláhuac, Iztapalapa incluso para el Estado de México, son miles de personas que utilizan ese medio. López Obrador dijo que el gobierno federal ayudará en la investigación y que uno de los compromisos es evitar que haya impunidad en el caso. «El gobierno federal va a ayudar, la investigación tiene que seguir su curso. Así como hablo que no debe haber impunidad y es parte de nuestros compromisos, así también no debe de utilizarse con propósitos mezquinos estos lamentables hechos, donde pierden la vida seres humanos», comentó.

Con la información de: Milenio