Préstamos online. Consigue dinero sin salir de casa

Hay muchas situaciones en las que nos pueden hacer falta préstamos a corto plazo. Los imprevistos surgen y no siempre tenemos capacidad para hacerles frente, por lo que los préstamos online son un buen método para salir de algunas de esas situaciones.

Consigue dinero desde casa

Antes de la popularización de los préstamos online, para obtener pequeñas cantidades de dinero había que ir al banco, en donde nos pedían una gran cantidad de documentación, teníamos que justificar para qué íbamos a usar ese dinero y después de explicarnos esperar días y días para saber si nos lo iban a dar.

Si queremos saber en qué consisten este tipo de préstamos que se dan a través de Internet, ahora podemos conseguir ese dinero desde casa, pidiéndolo online y cumpliendo solo una serie de requisitos como son ser mayor de edad, disponer de una cuenta bancaria y presentar un recibo de sueldo.

Los montos siempre son pequeños, pues la idea es que cualquiera de nosotros los use para reparar su automóvil, para saldar una deuda que no puede esperar, para pagar a un proveedor de nuestro negocio y situaciones similares que no requieren de grandes montos ni de muchos meses para devolver ese dinero.

Además, las tasas de interés suelen ser muy bajas, más que las de los préstamos de los bancos. La razón no es otra que el tiempo de devolución que es corto, de manera que los intereses están acorde a ese periodo.

¿Cómo es el proceso para obtener un préstamo online?

El procedimiento es muy sencillo y comienza entrando en la plataforma elegida para que nos den el préstamo. Ahí escogemos el que más se adapte a lo que necesitamos y después rellenamos un formulario con nuestros datos. En ese paso nos pedirán los documentos para verificar nuestra identidad.

Una vez hecho esto nos enviarán un mensaje con la aprobación y en donde también vendrá el contrato que hay que leer muy bien antes de firmar, pues ahí están todos los datos de los préstamos que hemos solicitado.

Si todo es correcto firmamos el contrato y lo enviamos a la plataforma, para recibir el dinero que hemos pedido en unas horas en nuestra cuenta bancaria.

?

Existen préstamos sin intereses

Dentro de estas plataformas hay préstamos sin intereses que tienen las mismas características de los que hemos visto antes, con la salvedad de que solo vamos a devolver el dinero que hemos pedido.

Las empresas dan estos préstamos online sin interés a modo de bienvenida cuando pedimos el primer préstamo, siempre que la cuantía no sea demasiado elevada, de hasta 30.000 pesos dependiendo de la oferta.

Estos préstamos tampoco tienen comisión de apertura y tampoco suelen cobrar por cancelación anticipada, por lo que se puede decir que vamos a obtener ese dinero que necesitamos “gratis”, algo nada común cuando tratamos con entidades de crédito.

De esta manera, ese tipo de créditos sin intereses son la mejor opción si es la primera vez que pedimos uno, no necesitamos una cantidad de dinero elevada y la vamos a poder devolver en un periodo de tiempo muy corto.