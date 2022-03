Primer triatleta con Síndrome de Down completa Ironman

Chris Nikic hizo historia este fin de semana tras convertirse en el primer triatleta con Síndrome de Down en terminar un Ironman, completando un recorrido de 3.8 kilómetros de nado, 180 kilómetros en bicicleta y el maratón (42.195 km).

El estadunidense de 21 años finalizó esta prueba celebrada en Florida en 16 horas, 46 minutos y 9 segundos.

«Tener Síndrome de Down significa que tengo que trabajar más duro que todos los demás. He aprendido a trabajar más duro en la vida, y eso me ha ayudado a estar listo para el Ironman», declaró Nikic previo a la competición.