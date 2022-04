Propondrá a una mujer indígena para Conapred

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde Cuernavaca, en Morelos, recordando al escritor mexicano Carlos Monsiváis en su décimo aniversario luctuoso; el mandatario destacó la labor de Monsi en la lucha por las libertades y la democracia.

«Hoy es el décimo año del fallecimiento de Carlos Monsiváis, un escritor de primer orden que además de su inteligencia, su creatividad, su imaginación y talento siempre acompañó las luchas cívicas, sociales y democráticas de nuestro país. Todas las luchas que se presentaron durante las últimas décadas tuvieron que ver con Monsiváis; en la participación siempre activa en los movimientos estudiantiles, la defensa de la diversidad sexual, de los derechos humanos, y desde luego en la lucha por la democracia.

«A nosotros nos ayudó mucho desde antes de la creación de Morena, él nos acompañó siempre, y lo recordamos siempre con afecto y admiración a Carlos Monsiváis».

Sobre investigación de UIF en Morelos, no hay elementos

El presidente dijo que Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera, le informó que no se hallaron irregularidades en la investigación que se hizo sobre funcionarios del gobierno de Morelos.

«En el caso de Morelos ha habido acusaciones y se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, esto me lo informó Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay denuncias presentadas que corresponde atender a la FGR, pero no hay elementos a lo que nosotros correspondemos en el manejo de dinero en el caso de funcionarios en el caso de Morelos.

«Tenemos que actuar siempre con apego a la verdad porque no es por acusar por acusar con propósitos políticos o partidistas; donde se encuentra que hay elementos se procede; ¿por qué sostengo que no hay elementos en estos casos de Morelos?, porque Santiago Nieto me informó; no se demostró que haya elementos para continuar con la investigación para que la FGR termine de resolver».

Propondrá a una mujer indígena para Conapred

El presidente dijo que, si corresponde al Ejecutivo, propondrá a una mujer indígena para que ocupe el cargo de titular del Consejo Nacional para Erradicar y Prevenir la Discriminación, tras la inminente renuncia de su actual titular Mónica Maccise Duayhe.

«Quiero aclarar que nosotros, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación; va a permanecer (el Conapred), pero se va a ver la forma, si se creó por acuerdo o decreto presidencial, y si no es por ley, si depende del Ejecutivo, a mí me gustaría que se integrara a la Segob y que formara parte de la oficina de derechos humanos de la Segob y que se redujera el aparato burocrático; y que además se nombre, si a mí me corresponde hacerlo, a una gente con convicciones que realmente esté en contra del racismo y la discriminación.

«En el relevo, si existe esta renuncia, propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, lo más vilipendiados, los que han padecido más el racismo, han sido los indígenas; me gustaría que ese cargo estuviese representando por una mujer indígena».

En Morelos no se pacta con nadie que opere al margen de la ley

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo que gracias a la labor conjunta entre autoridades federales y estatales se ha logrado hacer frente al crimen logrando la captura de delincuentes y cortando su margen de maniobra.

«A un año ocho meses de trabajo, y gracias al esfuerzo coordinado de dependencias federales, estatales que integran la Mesa de la Paz en Morelos, hemos desarticulado células delictivas de alto impacto generadoras de violencia y llevando ante la justicia a importantes objetivos delincuenciales; gracias a los trabajos de inteligencia cerramos margen de maniobra al crimen organizado porque en Morelos no negociamos ni pactamos con nadie que opere al margen de la ley».

Homicidios dolosos y feminicidios, a la baja

En su reporte mensual de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que la incidencia delictiva en cuanto a homicidios dolosos, feminicidios y secuestros va a la baja.

«Tenemos un ligera baja, 13 homicidios respecto al mes anterior (respecto a mayo), 2 mil 913». «En feminicidios hay una baja sensibles, es notoriamente a la baja la tendencia afortunadamente en este delito».

«Secuestro lo recibimos con números altísimos y tiene una caída muy importante; la Comisión Nacional Antisecuestros está jugando un rol extraordinario de coordinación con todas las unidades estatales antisecuestros».

