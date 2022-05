«Quienes defienden los fideicomisos, defienden la corrupción»: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició La Mañanera invitando a los ciudadanos a ejercer su voto con libertad en las elecciones en Hidalgo y Coahuila del domingo, «que se haga valer la democracia, que haya elecciones limpias y libres, que los ciudadanos participen y que elijan libremente a sus representantes». Pidió a quienes participen mantener sana distancia para evitar contagios de covid-19, «que se cuiden, mientras están esperando para votar guarden distancia, yo espero que sean elecciones ejemplares».

AMLO: quienes defienden los fideicomisos, defienden la corrupción

Aseveró que quienes defienden los fideicomisos, también defienden la corrupción, porque «estos fideicomisos no están teniendo ningún control, inclusive la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado que no había transparencia», por lo que pidió a los beneficiarios que no se preocupen, pues seguirán recibiendo apoyos.

Hay testigos del robo de medicamentos contra el cáncer: AMLO

Reiteró que ya existe una investigación por el robo de 38 mil piezas de medicamentos contra el cáncer del sector salud en las instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V. y aseveró que ya se tienen testigos del delito, «era un trailer, se tienen testigos y la investigación la esta llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México, yo creo que pronto vamos a tener los resultados».

El viernes se informará sobre rifa de avión presidencial

El mandatario dio a conocer que la Lotería Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informarán el viernes sobre los resultados de la rifa del avión presidencial, «van a venir los padres de familia y médicos que obtuvieron sus premios precisamente para informar y que no se distorsione».

«Hubo empresarios que compraron boletos y nos pidieron que los entregáramos en las escuelas más pobres del país, entonces se distribuyeron estos boletos y algunos ‘cachitos’ de esas escuelas salieron con premio, creo que fueron ocho para escuelas de comunidades muy marginadas, entonces son 20 millones para cada escuela», detalló.

AMLO envió al Congreso iniciativa de reforma sobre créditos de Infonavit

Afirmó que ya envió al Congreso una iniciativa de reforma para que créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se entreguen sin intermediarios; sin embargo, dijo que se reunió con el Consejo de Administración porque «todavía no hay acuerdo de las partes, ayer me reuní para que se llegara a un acuerdo o se explicara cuál era el motivo de esta iniciativa y se avanzó bastante y estamos a punto ya de lograr un acuerdo».

Con información de Milenio