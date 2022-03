Reanudarán servicio de limpia en SCLC

Trabajadores sindicalizados dialogaron con representantes de barrios y colonias

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Luego de que representantes de barrios, colonias y organizaciones de San Cristóbal de Las Casas, se reunieran con los trabajadores sindicalizados del SUTRAM, llegaron al acuerdo de que este sábado se reanudará el servicio de limpia en la ciudad.

En conferencia de prensa, Clara Guadalupe Sánchez Domínguez, presidenta del comité de consulta y participación ciudadana de San Cristóbal, dijo que exigen al síndico Miguel Ángel de los Santos haga lo necesario para resolver lo más pronto posible el tema de los adeudos que tienen con el SUTRAM.

Así también, solicitaron una reunión urgente en los próximos días con la secretaria de gobierno Cecilia Flores Pérez y a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, para que intervengan y den una solución inmediata a la situación del sindicato, así también solicitaron la presencia de la defensora de los derechos humanos del ayuntamiento.

Exigieron que se paguen las 87 becas, uniformes del primer y segundo periodo 2021, aguinaldo proporcional de enero a septiembre, fondo de ahorro por parte proporcional, prima vacacional del segundo periodo, vales de despensa y gastos médicos.

«En estas peticiones no entran las bases de trabajo que está solicitando el sindicato al ayuntamiento, únicamente las prestaciones de ley que les corresponde, el sindicato aceptó la propuesta de reanudar labores mañana sábado después de escuchar nuestra oferta que como ciudadanía hicimos todo lo posible, para que se les pague conforme a la ley las prestaciones, de no ser así, nos comprometemos a decidir en conjunto las acciones a realizar para exigir al gobierno municipal y estatal que actúe en relación a las demandas y necesidades del SUTRAM», aseveró.

Destacó que hay por lo menos 600 familias relacionadas con el sindicato, «hoy estamos representantes de la ciudadanía de San Cristóbal dispuestos a tomar el rol en la toma de decisiones, invitamos al sindicato a reflexionar, porque también son ciudadanos y les afecta está situación».

Sánchez Domínguez, hizo un llamado a los regidores y a la presidenta municipal para que se abra la mesa de diálogo y se llegue a un buen acuerdo.

Por su parte el dirigente del SUTRAM, mencionó que los trabajadores de limpia laborarán bajo protesta por respeto a la ciudadanía y por la solicitud que hicieron los representantes de barrios y colonias, «a nosotros ya no nos interesa la mesa de diálogo queremos que nos paguen lo que por derecho nos corresponde, los demás trabajadores seguirán en asamblea permanente».

Dijo que se espera que con el apoyo de la ciudadanía en unos días se tenga el 95 por ciento de limpieza, «queremos que nos den combustible y 20 latas de aceite, una máquina para el día domingo en el Tivoli, una retroexcavadora para cargar los camiones, quiero aclarar que los nombramientos no me interesan y que el movimiento no es por eso sí no por el pago de prestaciones».

Finalmente informó que este sábado únicamente el área de limpia municipal saldrá a trabajar, advirtiendo que si en ocho días no se resuelve volverán a paro laboral.