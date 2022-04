Se despedaza Ayuntamiento de Jiquipilas

Carlos Hugo Cal y Mayor se niega a pagar deudas, sólo busca llenar sus bolsillos

Jiquipilas, Chiapas.- Proveedores sin pagos está dejando el presidente sustituto, ya que es manejado y manipulado por el actual tesorero, Efrén Verá Martínez, quien se rehúsa a pagar con la finalidad de llevarse unas cuantas monedas y dejar sin dinero a la nueva administración.

Trascendió este día que el actual presidente, Carlos Hugo Cal y Mayor Colmenares, no quiere pagar deudas del expresidente Carlos Manuel Calvo Martínez (+). Proveedores declaran que les dijeron que por ser deuda del anterior alcalde, no serán pagadas y que no se harán responsables.

Por otro lado, muchos trabajadores no han recibido pago de quincenas, ya que están recortando el presupuesto y corriendo personal para llevarse una buena paga.

Y por si fuese poco, Carlos Hugo quiere saludar con sombrero ajeno, pretendiendo dar un informe de gobierno, todo esto es bajo instrucciones del tesorero.

Al parecer Carlos Hugo llegó solo a llenarse las bolsas del erario público.