El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los empresarios que no han aumentado los precios de las gasolinas y venden el combustible «a precios justos» durante su conferencia matutina, pues aseguró que «siempre se tiene que considerar que la IP debe tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable y no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no afecte la economía familiar».

«Vamos a seguir con la política de no aumentar los precios, no habrá gasolinazos, suceda lo que suceda», dijo.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que el reconocimiento es para los empresarios que en nueve meses y medio mantuvieron sus precios promedio tanto en gas LP como en gasolina, «aparte de eso todos fueron verificados y salieron bien, no es un reconocimiento a ciegas, es un reconocimiento que se hace de un historial de los precios».

Se puede hablar de narcoestado con caso García Luna: AMLO

López Obrador afirmó que, tras las investigaciones contra el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, se puede hablar de que existía un narcoestado en administraciones pasadas, «yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera el Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno».

«Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia», comentó.

AMLO pide a Segob hablar con gobernador de Chiapas por caso del doctor Grajales

El Presidente pidió a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, hablar con el gobernador de Chiapas para revisar el caso del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, a quien se le acusa por presuntamente pedir medicamentos y equipo a familiares de un paciente con covid-19 que posteriormente falleció.

«Es una acusación que se presentó ante el MP en Chiapas y se le acusa de negligencia médica, hay movimientos a favor del doctor; aunque es un asunto estatal se tomó el acuerdo en la mañana que la Segob va a establecer comunicación con el gobernador de Chiapas.

«También se considera una injusticia lo que se está haciendo con el médico, lo están apoyando respaldando otros trabajadores del sector Salud; vamos a intervenir, vamos a buscar que se llegue a un acuerdo, hoy lo va a tratar la secretaria de Gobernación», agregó.

AMLO enviará al Congreso reforma al sistema de pensiones antes de septiembre

El mandatario indicó que enviará la iniciativa de reforma al sistema de pensiones antes del 1 de septiembre, es decir, «antes de que termine este mes para que entrando de nuevo el periodo ordinario de sesiones se trate, se revise en el Congreso y en su caso se apruebe, pero va a ser antes del 1 de septiembre».

Pide a padres de familia y dueños de escuelas privadas acuerdo sobre cuotas

Ante el regreso a clases el 24 de agosto, López Obrador reiteró que se buscará la manera de apoyar a las escuelas particulares ante la reducción de matrícula debido a la pandemia de coronavirus; sin embargo, aclaró que se trata de un problema que tienen que atender los padres de familia y los duelos de los colegios.

«Si hay un problema en el caso de las escuelas privadas, eso tiene que atenderlo en cuanto a cuotas, arreglos, inscripción, lo tienen que ver los padres y los dueños de los colegios particulares; yo soy de la idea de que ni siquiera intervengamos nosotros, el gobierno, sino que sea más un acuerdo entre las partes, que no pongamos nosotros reglas, limitaciones, porque sí están en una situación muy difícil las escuelas particulares.

«Que se llegue a acuerdos entre los padres de familia y los directivos de las escuelas particulares y nosotros ver en qué podemos ayudar, tenemos que garantizar primero la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares y también no dejar abandonada la educación particular», añadió.

AMLO: no hemos dejado de comprar equipo médico para COVID-19

El Presidente reiteró que ante la emergencia sanitaria por COVID-19 no se han dejado de comprar equipos médicos para atender a los pacientes contagiados, «tenemos abasto suficiente de equipos, no hemos dejado de comprar equipos, tenemos los recursos suficientes para eso, cada semana hacemos una revisión de lo que se requiere en los hospitales».

