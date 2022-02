Secretaría de Salud estima que hay más de 26 mil casos de covid-19 en México

La Secretaría de Salud informó que hay 3 mil 181 casos positivos de coronavirus detectados, sin embargo, se estima que hay más de 26 mil contagios que no han sido diagnosticados, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pero esto no implica mayor gravedad de la enfermedad porque la mayoría no presentan síntomas ni requieren atención hospitalaria, consideró.

Durante la conferencia vespertina, el funcionario explicó que se tienen 375 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias para vigilar el comportamiento de la enfermedad en México y afirmó que, de acuerdo con las estimaciones, por cada caso confirmado por pruebas PCR de laboratorio de covid-19, habría ocho que no han sido detectados en el país.

“De lo que se ve, la epidemia es ocho veces más grande, lo que no cambia las decisiones, cuando teníamos sólo 12 casos, con esta exploración sistemática fue suficiente para tomar decisión de hoy comienzan las actividades de distanciamiento social”, explicó.

López-Gatell agregó que de acuerdo con los datos obtenidos del porcentaje de pruebas que han resultado positivas de las casi 17 mil realizadas en el país, se tiene una estimación de 26 mil 519 casos de covid-19 que no han sido detectados.

“Por cada caso de covid-19 que vi, cuantos hay que no vi, esos son finalmente estos 26 mil 519 casos. No están aislados porque si los hubiéramos visto, los habríamos puesto en aislamiento. llegará un momento que son tantos casos, que no habría manera ni intentar poner en aislamiento cada uno de ellos, un momento en que no es practico, por eso uno toma una decisión masiva y les dice dice ‘quédate en casa’, porque uno se anticipa a los contagios masivamente”, puntualizó.

Comentó que debido a que según las estimaciones habría una gran cantidad de casos que no se han detectado, es el llamado reiterativo a las personas a mantener la distancia social y atender las indicaciones de las autoridades para evitar os contagios de coronavirus.

En tanto, en México 174 personas han muerto por coronavirus y 3 mil 181 casos han sido confirmados, informó este miércoles el director general de Epidemiología, José Luis Alomía.

De los pacientes confirmados, 71 por ciento ha sido tratado de manera ambulatoria y 16 por ciento se encuentran hospitalizados en situación grave, mientras que aquellos que requirieron un ventilador para respirar representan 3.5 por ciento.

Datos de la Secretaría de Salud indican que la mayoría de las personas mayores de 65 años han requerido atención médica de segundo y tercer nivel; asimismo, la mayor carga de defunciones se presentan en este grupo.

