Segunda etapa de vacunación en Cintalapa

Del miércoles al domingo estará activa la campaña para adultos de 50 a 59 años

Marcos Ramos / Corresponsal Diario de Chiapas

Cintalapa, Chiapas.- Desde este miércoles y hasta el domingo estará activa la campaña de vacunación en su segunda etapa para adultos de 50 a 59 años de edad.

Las instalaciones de la Expo Ganadera local son el punto que se habilitó para llevar a cabo la aplicación de esta dosis de la marca Pfizer, siendo el único lugar en este municipio.

Enrique Corrales Sánchez, encargado coordinador del centro de vacunación, dijo que además de las personas de la edad ya mencionada, esta aplicación también es para mujeres embarazadas de más de nueve semanas de gestación, y este centro estará activo hasta el día domingo de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

“Todos nosotros estamos trabajando de manera muy coordinada; a las personas que llegan por su segunda dosis, no tardan mucho en recibir el reactivo y se retiran en caso de no tener ningún síntoma adverso; eso es lo que buscamos, que la espera no sea mucha”, afirmó el médico.

Para las personas que se vayan a aplicar la vacuna, deberán traer consigo su carnet que ocuparon la primera vez, el registro de que tiene la primera dosis o la CURP, y en caso de que no cuente con esos documentos, personal del programa Bienestar busca en la base de datos el nombre de la persona y si ahí aparece que ya cuenta con la primera vacuna, de inmediato se le aplica la segunda.

“Las personas deberán llegar desayunadas, bien hidratadas; si alguien padece alguna enfermedad deberá traer consigo su medicamento, y algo muy importante, esta vacuna no evita el contagio, pero sí ayuda para que los efectos sean menores”, aclaró.