The Weeknd acusa a los Grammys de “corrupción”

La Academia de la Grabación dio a conocer la lista de nominados a los Grammy 2021 este martes, para sorpresa de los internautas el gran ausente fue The Weeknd, pues a pesar de este año lanzó su disco After Hours, del que se desprende su exitosa canción «Blinding Lights», el canadiense no fue considerado. Tras lo sucedido, el cantante acusó a los premios de «corruptos». A través de su cuenta de Twitter, The Weeknd compartió un mensaje en el que acusa a los Grammy de elegir a los nominados y ganadores mediante un proceso que no es transparente, esto después de que no lograra ninguna nominación a pesar de ser uno de los favoritos.

«Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia…», tuiteó el artista horas después de que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunciara en la mañana del martes sus candidatos a la 63 edición de los galardones, que se entregarán el 31 de enero de 2021.