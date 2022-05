El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

Todavía está pendiente compromiso de descentralizar secretarías de gobierno

El mandatario reconoció que, de sus cien compromisos que hizo en el Zócalo el día de su investidura presidencial, todavía le resta cumplir dos. Entre ellos, se encuentra el de descentralizar las secretarías y dependencias federales que “no se ha podido cumplir por la pandemia de covid”.

?“Ese compromiso no se ha podido cumplir, (…) hice 100 compromisos, he cumplido 98, me faltan dos y uno es el de la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia, que nos llevó a estar aquí para enfrentar el covid, pero ya vamos a ir avanzando en este propósito”, dijo.

Israel no ha dado respuesta sobre extradición de Tomás Zerón

A pesar de que México ha solicitado la extradición del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, el gobierno de Israel no ha dado respuesta, indicó el Presidente, quien pidió que si se llega a hacer se “actúe con respeto a derechos humanos”. “No ha habido todavía respuesta, ojalá el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, se está solicitando la extradición de este ex funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura”, señaló.

Falta recuperar 200 mil empleos formales para alcanzar niveles pre-pandemia

A pesar de que la pandemia de covid-19 continúa, también lo hace la recuperación de empleos formales, informó López Obrador, y señaló que sólo resta contratar a 200 mil trabajadores más para regresar a los niveles que se tenían antes de la emergencia sanitaria. “Ya debemos de estar como a 200 mil empleos para llegar a los cerca 20 millones 500 mil, o alrededor que los que teníamos, perdimos como un millón 500 mil en la pandemia y hemos ido recuperando. Ya pronto vamos a estar como antes de la pandemia y vamos a crecer en lo económico”, apuntó.

AMLO, de acuerdo con prórroga para entrada en vigor de reforma a outsourcing

El jefe del Ejecutivo federal dijo que está de acuerdo con que el Congreso de la Unión otorgue una prórroga de un mes a las empresas para que apliquen la reforma a la subcontratación. Destacó que no hay problema con darles más tiempo, siempre y cuando se contraten a los trabajadores. “Los empresarios nos pidieron una prórroga de un mes porque nos lleva tiempo que se ajusten a la nueva circunstancia. Es muy improbable que en el congreso se resuelva, el que se de esta ampliación. Nosotros lo vemos bien, porque si es para que se puedan preparar, ajustar, a la nueva ley y que no haya la subcontratación”

AMLO pide cuidar salud emocional de niños con regreso a clases presenciales

Ante la polémica sobre el regreso presencial a las aulas, el mandatario defendió su postura y afirmó que se debe de cuidar la salud mental de los niños mediante las clases. “Es la mejor terapia, ya no es posible tenerlos encerrados en las casas”, sostuvo. “Soy partidario de que se regrese a clases, (…) porque ya no es posible, no es conveniente, que se continúe con las clases a distancia, necesitamos pensar en los niños, en los adolescentes, y cuidarlos emocionalmente; la escuela es fundamental, es necesario que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia”, apuntó.

Con información de Milenio