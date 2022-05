Viaje a Washington, sin fines electorales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde Texcoco, en el Estado de México, en compañía del gobernador Alfredo del Mazo, a quien reconoció el trabajo conjunto que realiza en coordinación con el gobierno federal para reducir la incidencia delictiva.

“En esta caso con la participación destacadísima del gobernador del estado de México y subrayo la muy buena coordinación que existe entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal; es una relación ejemplar en todos los asuntos públicos. No hay discrepancias o diferencias; trabajamos unidos.

Empresa Iberdrola, dispuesta a llegar a un acuerdo con el gobierno

El presidente dijo que los directivos de la empresa española Iberdrola le enviaron una carta para expresarle su disposición para llegar a un acuerdo sobre los contratos que tiene con el gobierno; mencionó que el contenido de la carta no hace referencia que dejarán de hacer inversiones en el país.

«Todavía no hay ninguna información oficial, es una nota periodística; recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen, en efecto, alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdo con el gobierno. Ya turné la carta a la secretaria de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad; esta carta me la entregó la secretaria de Gobernación.

«No hay ninguna notificación en ese sentido; me hubiesen dicho, de que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, había tomado la decisión de cancelar una inversión o una obra, pero no es eso lo que me expresan».