Walmart y Liverpool no cumple con promociones de Buen Fin

No ha transcurrido ni la mitad de esta edición del Buen Fin, y la Procuraduría Federal del Consumidor ya comienza a arrojar algunos números alrededor de las quejas.

Y es que aunque esta décima ha sido especialmente atípica, los reclamos de los consumidores se han mantenido como la gran constante.

Walmart, Liverpool y Office Depot en la mira

Cuando menos así ,lo revelan las nueva declaraciones emitidas por el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, para Milenio, en donde indica que en los primeros días del Buen Fin Walmart (que cabe destacar no participa en el Buen Fin pero tiene su propia estrategia de descuentos, el Fin Irresistible), Liverpool y Office Depot, son las empresas que más quejas reportan por parte de los consumidores, en donde el reclamo frecuente es el incumpliendo de las promociones anunciadas.

El representante de la Profeco aseguró que hasta el momento la Profeco ha dado mil 400 asesorías, convenido 215 conciliaciones telefónicas con 75 quejas aún en proceso y 49 mil consultas e el portal Quién es Quién en los Precios del Buen Fin.

“Los productos con más reclamaciones son pantallas, ropa, zapatos; los proveedores con más quejas son: Walmart, con 98; Liverpool, con 29 y Office Depot, con 17; los estados donde se han presentado más quejas, son: Ciudad de México, con siete; Jalisco, con cuatro y Querétaro, con cuatro”, destacó para el mencionado medio.

Precios no cumplidos

En cuanto a las razones detrás de estas quejas para marcas como Walmart, Liverpool y Office Depot , el titular afirmó que la no entrega inmediata o en el tiempo prometido, precios que no se cumplen y condiciones de pago poco claras, son las principales.

“una de las quejas es que no entregan de inmediato la mercancía, algunos muestran un precio, pero a la hora que pagan, por pagar con tarjeta de crédito no les quieren respetar el precio y no dice la oferta que solo sea pago en efectivo” afirmó.