Wuhan ‘es una ciudad fantasma’

Cuando iniciaron los contagios por coronavirus el gobierno controló el problema, pero siento que ahora los casos aumentan rápidamente”.

Estoy terminando un doctorado, espero concluirlo en verano, sea lo que sea, con virus o sin virus. Es un doctorado en arquitectura en la Huazhong University of Science and Technology, que está en Wuhan.

Hago arquitectura con bambú, eso es lo que me tiene acá en China, ya llevo siete años

Vivo cerca de la universidad con mi novia china, pero un día antes que cerraran la ciudad ella se fue con su mamá a una ciudad al Este, más cerca de Shangái, alcanzó a salir, pero ya no puede regresar, entonces estoy aislado, solo con dos gatos. No te creas, sí me hacen el paro con su compañía.

La ciudad está cercada, no hay servicio de metro, tren, avión ni taxis. No hay nada, es una ciudad de 11 millones de habitantes que parece fantasma.

Cuando me doy cuenta si hay gente en la ciudad es en las noches, con los focos, la gente que prende la luz en sus viviendas, te puedo decir que está como una cuarta o quinta parte de su capacidad.

Todo está cerrado excepto el supermercado. El día que la ciudad fue aislada, el supermercado se vació. Fui unos días después y ya estaba abastecido. Agarré lo que cupo en mi carrito. No compré vegetales, porque la fila para comprarlos le daba vuelta a los pasillos, eran cientos de personas. Compré puro alimento congelado y enlatado.

Para salir debes usar mascarilla, por decreto del gobierno, además aquí hace frío y me pongo un gorro y mis guantes, sobre todo también para no tener contacto no sólo con la gente sino con los objetos que la gente toca.

Vía: Heraldo de México