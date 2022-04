Agencias

La cantante Adele estrenó en días recientes su primer sencillo en cinco años, Easy On Me , en el que trata de explicar a su ex marido Simon Konecki y al único hijo que tienen en común por qué decidió poner punto final a su matrimonio.

La buena noticia es que la reacción generalizada ha sido la esperada, y la mala, que la artista podría enfrentarse ahora a una penalización por llenar de basura las carreteras del distrito metropolitano de Doncaster, en Inglaterra.