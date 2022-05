Aída Cuevas envía contundente mensaje a Carlos Cuevas: “la sangre podrá unirnos, pero no todos conservan la cuna”

Agencia México

Aída Cuevas rompió el silencio luego de que su hermano Carlos Cuevas denunciara públicamente que recibió un documento para pedirle que se abstenga de hacer comentarios personales y en tono de burla de su hermana.

A través de un escrito publicado en sus redes sociales, la intérprete de música regional mexicana mostró su negativa a aclarar su postura contra su consanguíneo; sin embargo, no perdió oportunidad de enviarle un contundente mensaje al también cantante.

El comunicado dice así:

Entiendo que al formar parte de este medio siempre existirán temas que otros gusten de enterarse, pero bien dice el dicho que, “la ropa sucia se lava en casa”, es por eso que siempre me he caracterizado por mí prudencia y moderación, lamentablemente hay personas que carecen de estas cualidades y no saben diferenciar lo privado de lo público.

He aprendido a no tomar decisiones precipitadas, mucho menos viscerales, aunque pudieran parece radicales para algunos, pero a raíz de los constantes ataques con los que he vivido, abuso físico al que sobreviví y denostaciones verbales desde mi primer matrimonio, es que me di licencia para nunca más volver a permitirlo, no para mí, no para mi familia. Es mi derecho el levantar la voz y exigir un alto total a todo esto; y no porque digan que soy mujer.