¿Certeza o propaganda?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Terminó y empezó la semana. Los manejos mediáticos fueron:

-La vacuna china para el Covid, merma su efectividad en 6 meses.

¡Todas las vacunas merman! O más bien, ¡carecen de efectividad contra las nuevas cepas mutantes!

-¡En la India se asocia con mucormicosis, hongos pulmonares agresivos!

-¡Escalada de enfermos en Japón! Nuevas medidas restrictivas en su movilización con cierre y restricción de espacios, a menos de tres meses del inicio de los Juegos Olímpicos del año 2020 (en el 2021).

-¡Decrecen casos en Inglaterra! Se especula que se permitirá la aproximación física.

-En Chile permanecen extremas las medidas de movilización.

-En Rusia surge nueva versión de la Sputnik en una sola dosis y que lleva las cepas mutantes de enero a abril. Putin asegura que liberará su patente para ser producida. No solicitará a la OMC que lo haga, como lo dice Biden.

-Biontech Pfizer, dice que cubre con todas las variantes pero se necesita una tercera dosis.

En esta, irán de seguro los componentes de las nuevas variantes acaecidas de enero a abril. Cuando surjan nuevas variantes, se necesitará una cuarta o quinta dosis.

¿Lenguaje comercial?

Leamos las experiencias compartidas en el medio.

Lamentablemente, las sedes de vacunación para personas de 50 a 59 años de edad lucen con muy poca afluencia. Me vacuné con el personal de educación; sin importar punto geográfico, no acudieron los que se esperaban. ¡Aducen justificantes porque no quisieron vacunarse! Concretizados en incertidumbre.

No he faltado ningún día a laborar como médico, soy de alto riesgo. ¡Me cuido!

¡Tú, que ya cursaste con la enfermedad, tienes cierta inmunidad!

Pero hay que cuidarse de las variantes. La vacuna es preventiva, no curativa.

Joven convaleciente menor de 30 años: “Después de experimentar, solo me interesa vivir y conseguir la vacuna”.

Con 4 semanas con oxígeno en terapia intensiva, creo que despiertas con otra visión de la vida. ¡Despertaste! Es lo que cuenta!

¡Eres demasiado joven! ¡Posees los factores de riesgo!

Abandonado al azar mediático a la evolución inmunológica.

Te enfrentas con la realidad libre de dogmas.

Una vacuna no te va a cuidar para todas las cepas, de aplicarse todas las vacunas, optimizaría la prevención.

Ahora comprenderás que a veces, un ser humano con cara seria no quiere decir que esté enojado.

Es mejor un semblante adusto que uno de dolor o pánico. Recuerda: Nunca te conmiseres ni abandones, ¡a caballo echado, futuro muerto!