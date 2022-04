Christian Nodal desmiente boda con Belinda

Agencia México

Diario de Chiapas

Christian Nodal acabó con las especulaciones sobre su posible boda con Belinda, luego de que la cantante apareciera con anillos que hicieron dudar hasta a sus propios fans sobre el estado civil de los artistas.

Tras ofrecer un concierto en Saltillo, Coahuila, México, el intérprete de música regional mexicana fue directo y desmintió las especulaciones sobre su matrimonio con la cantante pop en entrevista para el programa Ventaneando.

“¿Que si estoy casado?… ¡Ojalá!, ojalá estuviera casado ahorita, ya me muero por casarme con mi amor, pero todavía no. No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo, o sea son muchas cosas, no solo una cosa”, explicó el cantautor.

Acto seguido, Nodal alabó las cualidades de Beli en el terreno de la dirección. “Ahora estoy muy emocionado porque estamos estrenando sencillo, ‘La sinvergüenza’ junto a la MS, ella fue la directora, es lo más bonito que me ha pasado, ¿sabes?,