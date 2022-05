Cornelio Reyna Tercero, graba video

MdeR / Diario de Chiapas

“Ese cuentito” es el nuevo sencillo de Cornelio Reyna Tercero, cuyo video se realizó durante tres días en la capital mundial del mezcal: Santiago Matatlán, Oaxaca, específicamente en Palenque Don Tacho Mezcalería Real Matlatl, que comprende un enorme sembradío de maguey mezcalero, así como instalaciones para el proceso de esta bebida originaria de este bello estado de México.

“Disfruté como pocas veces la realización de este video, sentí una gran vibra entre toda la producción y en la gente que amablemente nos prestó las instalaciones de la finca, fueron tres días de intenso trabajo, pero cada momento y cada escena le puse mucho empeño. Me conecté bien con la modelo y las escenas resultaron muy naturales. Acabo de ver las imágenes del video y estoy muy contento, sé que les gustará mucho a todos mis seguidores. Agradezco mucho a Don Anastacio Santiago Sernas y a mi amigo Joel Santiago Hernández, por su invaluable apoyo”, nos dice emocionado Cornelio Reyna Tercero.

Cada rincón de la finca fue aprovechado por la producción, desde el lugar donde procesan el mezcal, hasta la cava, pasando por la gran cantina y, por supuesto, los grandes sembradíos del agave. Hay escenas de pareja con un hermoso caballo, el que por cierto bailó de manera espectacular. En general se lograron grandes tomas que harán lucir este trabajo con el que se le dará imagen a “Ese cuentito”, canción que escribió Perla Ramos.

Para complementar el video, se viajó al centro histórico de la ciudad de Oaxaca y específicamente se hicieron tomas frente al templo de Santo Domingo de Guzmán, logrando captar muy buenas imágenes.

“Ese cuentito” narra la historia del protagonista, Cornelio Reyna Tercero, quien al sufrir un engaño de su pareja, personificado por la joven modelo Karla Ruíz Ramírez, decide no volver jamás, no creer más en el cuento de su ex novia.

Rafael Montiel Ángel, director del video, nos dice sobre este trabajo: “Fue una experiencia muy gratificante, porque es un proyecto que inicia y se están logrando cosas importantes. El video se hizo en uno de los estados más bonitos del país, se aprovecharon todas las locaciones, y espero no sea la última oportunidad de trabajar con Cornelio Reyna, quien muy pronto estará en los cuernos de la luna”.

El estreno del video “Ese cuentito” será durante la segunda semana del mes de agosto.

