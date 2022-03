Cumple un año Nath Arte y Diseño

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Desde pequeña, a Nathalia Ríos Galván le gustó dibujar. Sin embargo, fue hasta la universidad -cuando cursó Diseño Gráfico- que aprendió del dibujo técnico y artístico. A ella le gusta mucho el trabajo de Vincent Van Gogh, porque ha estado más cerca en su entorno y eso hace que se identifique mucho. Sobre todo, porque encuentra cierta libertad en sus trazos y eso le ha permitido experimentar: perder el miedo para soltarse, a no buscar la perfección sino el movimiento y el color.

Ella no sólo es Diseñadora Gráfica, sino también pintora y estudiante de Canto de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Por tanto, estas tres vertientes resumen su amor por lo artístico, que van de la mano y le permiten desarrollarse y expresarse plenamente en cada momento de su vida.

La creadora comenzó este proyecto de manera radical para poder dedicarse a estudiar y ejercer lo que le apasiona: la música.

“Tenía un trabajo cómodo, en cierto modo fácil, que me dejó muchas satisfacciones y logros personales; pero en los últimos años, no era feliz del todo, puesto que no podía hacer uso de mis habilidades y talentos y eso, me estaba apagando día con día. Fue así que en medio de una crisis de cambios en la empresa en donde estaba, me encontré en la posición de decidir quedarme otros años más como estaba, o aventarme a creer por lo que siempre había soñado, hacer lo que me apasiona”, comparte.

Para eso, tuvo que pasar por varias experiencias que le enseñaron a creer en ella y en su trabajo, a creer en lo que siempre había soñado y apasiona. A un año de haber iniciado el proyecto Nath Arte y Diseño, manifiesta que ha sido un año incomparable a ningún otro que haya vivido: “Me sigue dejando satisfacción, no he dejado de aprender y de sorprenderme por los resultados de esta actividad”.

El proyecto consiste en vender tazas y playeras pintadas a mano, personalizadas con personajes de caricaturas o piezas pictóricas clásicas, elegidas al gusto del o la compradora. Estos son algunos de los productos que elabora y comercializa a través de Nath Arte y Diseño.