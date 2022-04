Esperanza de la Cultura en Chiapas

Roger Heli Díaz Guillén

Chiapa de Corzo, Chiapas

Comisión de Educación y

Cultura del Congreso del Estado

El Poder Legislativo (Congreso) atiende los intereses de la sociedad civil (Pueblo) fortaleciendo y mejorando el marco legal para el debido ejercicio de los derechos ciudadanos, civiles, políticos y humanos; teniendo un papel sustantivo de Mediador de los intereses de la Sociedad Civil, con los del Poder Ejecutivo (Gobierno); con facultades para recomendar y proponer políticas públicas en pro del interés social, representando para los Pueblos y Comunidades “esperanza” para abrir espacios que permita el diálogo y trabajo conjunto: Gobierno, Sociedad Civil e Iniciativa Privada por la Salvaguarda de los Patrimonios Culturales de Chiapas, retomando y asumiendo que el Patrimonio Cultural sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten.

Sin este reconocimiento (legitimación) nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio.

En este propósito de Salvaguarda de la Cultura, la responsabilidad en el Congreso recae en la Comisión de Diputados que para tal efecto se integra al inicio de cada Legislatura, siendo objetivos de la LXVIII legislatura 2021-2024 que tomaron posesión el 1 de octubre de 2021: el Evaluar lo actuado a la mitad del camino del gobierno de la 4ta Transformación de la vida pública de Chiapas en materia de Cultura, determinando si los objetivos y estrategias planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 responden a la Identificación, Documentación, Protección, Preservación, Valorización, Transmisión y Revitalización de la Cultura como Patrimonio y Expresión Cultural Tradicional en su contenido Material (Monumental y Arqueológico), Natural e Inmaterial; ya que la Comisión de Cultura de la Legislatura que concluye en septiembre de 2021 fue un fiasco que no asumió su responsabilidad histórica, ni comprendió que la Cultura, los Pueblos y Comunidades conforman mundos territoriales Bioculturales que son fuente de ingreso económico de México y de Chiapas, donde por su importancia, la iniciativa privada ha conformado una industria cultural, destacando en este terreno Marca Chiapas.

Lo logrado en materia de Cultura en Chiapas se agradece en materia de Promoción, Difusión, Becas y apoyos en la mejora de espacios culturales, aunque debe reconocerse que no ha alcanzado los esfuerzos y sustantivamente la Visión para atenderla, debiéndose considerar la necesidad de gravitar de la cultura como bienes y servicios y promoción artística para atender Indicadores de Salvaguarda como lo es la Identificación, Inventario y Declaratoria de los Pueblos; toda vez que no podremos valorar nuestra grandeza cultural, si no la identificamos con intervención social que la declare como suya y genere con estos actos Derechos Culturales (Autor) de los pueblos sobre sus Expresiones Culturales Patrimoniales, para libremente compartirlas con el Mundo. Sí se puede.