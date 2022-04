‘Hay que desafiar al miedo’, la escritora Ángeles Mastretta reflexiona tras el confinamiento

Excélsior

?Hay que desafiar al miedo. No quiero temerle a los otros”, afirma tajante la escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta (1949) tras dos meses de estar confinada en su casa debido a la pandemia del covid-19.

Al principio era como gozar de una pequeña vacación. Me repetía a mí misma ‘estamos bien, tenemos comida, no será para tanto’. Pero al segundo mes sentía que los demás se habían vuelto un riesgo, que la calle era peligrosa y abrir la puerta me daba miedo. Entonces, me propuse perder el miedo, porque estamos guardados para defensa nuestra, pero también para el bien de los demás”, agrega la novelista.

?En su participación en el ciclo Autores en cuarentena, organizado por el festival literario Centroamérica Cuenta y editorial Planeta, la narradora de 70 años reflexionó sobre cómo está viviendo el encierro y el silencio, cómo está creando; pero también sobre el éxito de las mujeres gobernantes para enfrentar el virus, la relación México-Estados Unidos, la migración y la pobreza.

?Si sólo veo hacia adentro, mi encierro es precioso, tranquilo, creativo. Pero si miro hacia afuera es otra cosa”, advierte la también poeta, cuya vida ha sido marcada por dos pasiones: la literatura y el canto.

Adentro de mi casa estoy muy bien acompañada. Vivo con Héctor (Aguilar Camín), estamos contentos juntos, nos divertimos, conversamos mucho. Tenemos una mesa para dos; hacemos unos largos desayunos y unas comidas en las que a veces platicamos con amigos por Face o por Zoom. Yo bailo en las noches, leo mucho, escribo. Y la vida corre con bastante ligereza”, detalla.