Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Hay médicos para quienes ‘la leche está muy fría’. ¡Llévala a calentar! Justificando la carencia de cuidado, porque el paciente está mal informado. La imagen humorística del vampirito volando, diciendo ‘¡Yo no soy el transmisor!’. ¡El asesino-suicida e irresponsable, es quien salió sin cubre bocas! Los médicos, como todos los seres humanos, poseen diferentes posturas, acorde a su formación, intereses y simpatías. La OMS se ha contradicho. Inicialmente dijo que no se usara el cubrebocas, luego reconoció su utilidad a menos de 3 metros. En cualquier zona de México, los médicos han adoptado actitudes ambivalentes. ‘Es responsabilidad gubernamental no haber declarado pandemia desde los primeros días’ (mes de enero, febrero) cuando ni en Europa ni en Wuhan, se había declarado. ‘La leche está muy caliente’. ¡Pero “es prioritaria la economía! Irresponsable el gobierno que la paró y ahora aún más, que la reaperturó.

¡México se queda sin producir! Adoptando la posición de ‘abogado del diablo’, necesario para canonizar a un futuro santo católico., diré: ¡ambas posiciones son reales y válidas! La cuarentena inicial habría evitado la propagación viral. No se debería haber permitido regresar a México ningún viajante proveniente de EUA, Europa y China, aplicando el toque de queda, anulándose las garantías individuales. El que no se aviniera, se atuviera a las consecuencias. ¿Acaso eso es humanitario, democrático o civilizado? Tampoco paralizar la economía, evitando el colapso. Es prioritario generar trabajo y bienes, para que los millonarios sean más ricos y los pobres posean lo indispensable para subsistir o consumir hasta enfermarse. ¿Acaso con la gran mortandad desatada, sería humanitario? Gabilondo Soler lo ejemplificó con “La merienda”: ‘¡Ay, María, la leche está muy fría, llévala calentar!’. En su película biográfica (1963), termina diciendo que no volverá a componer canciones para niños. Cuando estos se convierten en adultos, hacen la guerra sin importar a quién. ¡Véanla! ¿En dónde está el humanismo? El humano no es humanista. El humanismo va cargado de conciencia del ser, equidad y respeto.

En Chiapas, México y el mundo, no se respeta la sana distancia. Fenecen porque ‘a mí no me dará’. Falleceremos al descuidar la limpieza. Es facilísimo expresar ‘la divinidad me protege o decide mi vida’. ¿Acaso por tu inconsciencia tienes el derecho de decidir infectar de gravedad a otros?

¡No! ¡Es un virus novedoso! Se está estudiando como no se ha hecho a ningún otro. En tiempo real se comparte y transmite. La mayor duda es: los anticuerpos producidos duran ocho semanas. ¡¿No se conserva memoria inmunitaria?! Se debería, al pasar toda infección los linfocitos T y B sobrantes mueren (apoptosis), acorde a la evolución, prueba de la No Creación, quedando células memoria para la reinfección. Es mi propuesta: solo recordamos el 2% de lo aprendido.