La loca obsesión de Yolanda Andrade por Verónica Castro, no la calma ni la boda de su ex Montserrat Oliver

En plena pandemia, la obsesión de Yolanda Andrade por Verónica Castro cada día es mayor. Cuánta maldad al exponer públicamente la sexualidad de quien supuestamente le compartió su amor. Dice que no lo hace para colgarse de su fama, ¿entonces? Ahora repite y repite que fueron novias hace 17 años, que se casaron de a mentiras y que Cristian Castro golpeó a Vero en un ataque de histeria y la mandó al hospital en los tiempos de su romance.

¿Acaso Yolanda no tiene ocupación alguna? Luego se quejan que los reporteros de espectáculos vivimos de la miseria humana y que los hombres atacan a las mujeres ¿y ella? Es tanta su maldad contra Vero, que poco le importa que su ex Montserrat Oliver de 54 años, se haya casado hace seis meses con su ahora esposa, la eslovena Yaya Kosikova de 33. ¿Será la soledad a sus casi 50 años la que la está matando en vida y no el Covid19?