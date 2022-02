Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Los abogados se tornan expertos en genética y medicina. Pretenden establecer el Núremberg 2, promovido por el Lic. Dr. Reiner Fuellmich, quien entabló juicio contra Cristina Drosten -quien propuso el PCR- y contra la OMS. Recalca que no es vacuna, sino terapia génica.

¡No aborda que todas las vacunas, siempre han sido terapias génicas!

¡Sí existe la epidemia y su mortandad no es tan alta! ¡El síndrome mata, no se puede negar, es obvio! ¡La economía se altera!

Fuellmich y quienes coinciden, no refieren que se morirá a consecuencia del virus. El hecho es que la enfermedad, además de real, es ahora mediática.

La vacuna es terapia génica. Se aplica como una medida de emergencia. Omite puntualizar que todos los medicamentos lo son.

Tampoco aclara:

-Que existe el riesgo con todas las vacunas.

-Que a consecuencia de la variolización, fallecieron miles de personas.

-Que por la vacuna Salk, se desarrolló la polio.

-Y que un 1% de todos lo vacunados -por cualquier vacuna- sufrirán la enfermedad.

Refiere que no se debe usar cubrebocas, ni vacunarse, ni tomar medidas higiénicas. Expresa que la mortandad pos vacuna es superior a cualquier edad a la ocurrida, sin vacunarse.

Si fuera cierto lo expresado por Fuellmich ¿ayudaría a comprender a los funcionarios que no la usan? Justificaría su reticencia a la aplicación de la vacuna, a ser los últimos en vacunarse: Trump, Putin, Bolsonaro, López Obrador.

Muchos seres humanos no se recuperarán a consecuencia del virus o de sus componentes provenientes de la vacuna.

Me apliqué la terapia génica, ¡asumo las consecuencias! No me lamentaré previo a mi muerte, que desearía careciera de agonía. Es imposible que la muerte sea indolora, aunque sea unos segundos -que son los últimos- y se tornan eternos.

Considero que la pandemia ha hecho tomar conciencia que la salud no se cuida. Que se evita operarse oportunamente, acudiendo solo en casos de gravedad.

Esperemos la salud o la presencia de enfermedades auto inmunitarias.

Recuerdo a Josefina Guati Rojo Sosa: “No importa de quién venga la propuesta, si sirve a la humanidad, es buena”.

¡Diles que de todas maneras morirán! ¡Desean aparecer como los modernos mártires!

Alguien afirmó: El virus es la nueva fiera que los va a devorar en los hospitales (circos romanos), ante la mirada impasible del nuevo Nerón: Bill Gates.

Con afirmaciones cargadas de miedos e incertidumbre, ¡pregonan que el virus no existe y la vacuna es dañina!

Pero ¿acaso se salvan, no mueren?