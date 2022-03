“No soy escritor de terror; mi idea es contar una buena historia”

Excélsior

Stephen King no se considera un escritor de terror. “Mi punto de vista siempre ha sido que pueden llamarme cómo quieran, siempre y cuando no me reboten los cheques”, dijo King en una entrevista telefónica reciente. “Mi idea es contar una buena historia, y si cruza ciertos límites y no encaja en un género particular, está bien”.

Los lectores lo conocen por Carrie, The shining” (El resplandor) y otros éxitos literarios identificados comúnmente como de “terror”, pero King ha sentido por años afinidad con otro tipo de historias, desde ciencia ficción y dramas carcelarios, hasta los Medias Rojas de Boston.

En la pasada década, ha escrito tres novelas para el sello Hard Case Crime: Joyland, The Colorado kid y Later, que se publica esta semana. Le encanta compartir editorial con gigantes que le antecedieron, como James M. Cain y Mickey Spillane, y ama las ilustraciones de portada de viejos libros policiacos en edición rústica conocidos como pulp fiction.

Al mismo tiempo, disfruta escribir historias policiacas que sean más que sólo eso. Joyland es un thriller desarrollado alrededor de un parque de diversiones y fácilmente podría catalogarse como una historia sobre el paso a la adultez.