Omisiones convenientes

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Las nuevas realidades omiten la destrucción de la biosfera, a consecuencia de la sobrepoblación humana. Aun los médicos dicen: “La población europea está envejeciendo” y permiten entrar a la sobrepoblación carente de formación.

Refieren que los islámicos dicen -por su alta tasa reproductiva- que poblarán a Europa como no lo hicieron los andaluces de la península ibérica ni los otomanos, entre el siglo XIV y el XX. Se ha disparado la natalidad: en un siglo se incrementó la población en 6,800 millones de seres humanos.

Impera el egoísmo de sobrevivencia. Reproducirse para que sean más, del grupo, clan, sin calidad. No se pretende herir susceptibilidades. La mayoría de los médicos que no se pronuncian a favor de un crecimiento poblacional cero, provienen de familias bien avenidas que salieron adelante por el tesón y esfuerzo individual, es loable, admirable y singular.

Pensar disminuir la natalidad a través de reducir la procreación, la población mundial hace pensar que no vivirías por ser el séptimo o noveno hijo. O carecerías de tus hermanos. Confirmando la regla, a la mayoría de las familias numerosas les es imposible salir adelante. Y aun siendo exitosos en todos los puntos de vista.

Algunos piensan que el calentamiento global no es ocasionado por la sobrepoblación.

El tema se pretende evadir. Aclaro: en ningún momento se busca demeritar el esfuerzo familiar.

Se refiere que los ciclos naturales provocan el calentamiento global, no los humanos.

Se considera a la sobrepoblación un mecanismo de sobrevivencia cuando las condiciones climáticas sean adversas, sobreviviendo pequeños grupos humanos.

Es cierto: la sobrepoblación favorece la recombinación genética ¡y al mismo tiempo la mutación viral! Aunada a 1,300 millones de indios, produjo la variedad Delta, la más penetrante y agresiva.

Independientemente, es antihumano no enseñar a una mujer a cuidarse para no embarazarse, si no lo desea.

No son hembras de cría, son seres humanos pertenecientes al sexo fuerte de la especie. Por su inmunidad y por ser las dadoras al nuevo ser vivo, de las mitocondrias fuentes de la respiración que se realiza a nivel celular, no pulmonar. No se debe pensar en sobrevivir como persona o grupo, sino mantener la viabilidad de la especie sin destruir a la biosfera.