Oz De León y Cecilia García Robles: Retro Songs Collection

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En el segmento Arte y Show, del noticiero Chiapas a Diario, tuve la oportunidad de conversar con Oz De León –fundador y guitarrista de la legendaria agrupación La Castañeda- y Cecilia García Robles -El Mal de Ojo, Bad Heads, The Far Side-, quienes presentaron su más reciente proyecto: Retro Songs Collection.

Esta es una colección de 3 discos con 28 temas icónicos que abarcan desde los años ’30 hasta los ’80, en versiones con arreglos y producción musical de Oz De León, “canciones que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida”, dice el reconocido músico.

En esta selección encontramos éxitos de The Beatles, The Rolling Stones, America, Sting, David Bowie, Neil Young, The Cure y Pink Floyd -por citar algunos- reunidos en tres volúmenes por décadas. Sin duda, toda una experiencia en un viaje musical por el tiempo, disponible ya en todas las plataformas digitales, por ejemplo:

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1NME9Q65KFRz58TBxNS9g0?si=mpjTlChWQGe8Ft64eLHcgg&fbclid=IwAR0y1ngymDrYFnvCLve-hCa8NJ7R3kShZOD5JVSlnnWbFpAe9i8PddEi6zk

YouTube Music: https://music.youtube.com/channel/UCvF_ZRk9LVUyszbMPwYbIOA

Entra a sus redes sociales:

www.facebook.com/RetroBandOficial

https://www.instagram.com/_retro.band_/?hl=es-la

Y sigue la entrevista completa en: https://fb.watch/2-2Y-TrgyH/

Mi gratitud a Oz de León y Cecilia García Robles por su amabilidad, así como a Becky Espinosa de los Santos, cuya ayuda fue muy valiosa para este enlace.

Y no lo olviden: Me despido por ahora… ¡pero amenazo con volver!