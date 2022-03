¿Por qué ‘Alejandra’ ya no sale en Vecinos?

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“¿Qué pasó con ‘Alejandra?”, “¿Por qué casi o más bien no salió en la última temporada?”, “¿Por qué ella ya no sale en Vecinos?”, y “Queremos volver a verla actuando en Vecinos”, son algunos de los comentarios que se han registrado en Instagram al respecto.

Ahora, el productor de este show de Televisa terminó con la incertidumbre revelando el porqué Perea no ha sido parte de todos los nuevos capítulos del proyecto y si volverá a aparecer como siempre en las siguientes tramas.

¿Por qué Danny Perea ya no aparece en Vecinos?

“No estará en todos los capítulos, sólo en algunos, ya que no cuadraban nuestros tiempos, por eso no la veremos como normalmente, pero sí estará. Yo me imagino que para la siguiente temporada (12) ya estará al 100% con nosotros”, finalizó.

La onceava temporada de Vecinos se estrena el próximo domingo 13 de junio, a las 7:30 de la noche, por Las Estrellas.