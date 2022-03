Primicia de Gibrán Gutiérrez: ‘Cenicienta’

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El pasado miércoles 25 de noviembre, tuve la oportunidad de charlar con el joven talento tapatío Gibrán Gutiérrez, egresado del reality show musical más importante de América Latina: La Academia, de TV Azteca, quien tuvo la deferencia de adelantarnos el lanzamiento de su más reciente sencillo: ‘Cenicienta’, programado para dos días después: el viernes 27 de noviembre.

La charla tuvo lugar en el segmento Arte y Show del noticiero Chiapas a Diario donde además, Gibrán Gutiérrez nos dio un adelanto ‘a capela’ de este sencillo, donde muestra un claro estilo R&B, alejándose del Pop y la Balada, que han sido los géneros que más le distinguen.

“Siempre he sido así, me gusta experimentar cosas: la primera canción que saqué es reggaetón, la segunda es balada (de desamor) y ahora viene esto, que es un R&B y con Trap, que es amorosa; vamos experimentando diferentes géneros, a lo mejor el día de mañana me aviento una banda o quién sabe…”, afirma.

Asimismo, nos adelantó que a la medianoche del jueves, simultáneo al lanzamiento del sencillo, estaría también el video lyrics, mientras que la presentación del video oficial será el próximo viernes 4 de diciembre, por lo que le agradecemos mucho esta primicia, así como a Lupita Vázquez Macedo, de Prensa TV Azteca, por su apoyo para este enlace.

Te invitamos a ver la entrevista completa en https://www.facebook.com/DiarioDeChiapas/videos/978444126320821/?sfnsn=scwspwa y a seguir a Gibrán Gutiérrez en sus redes sociales, además de buscar ya el tema Cenicienta en todas las plataformas y estar pendiente del lanzamiento del video este próximo 4 de diciembre.

Y no lo olvides: Me despido por ahora… ¡pero amenazo con volver!