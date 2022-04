Rosario Castellanos, autora de Balún-Canán

Karla Gómez

?Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?Rosario Castellanos es considerada como una de las mujeres más representativas del país después de Sor Juana Inés de la Cruz, a quien le escribió en el texto Otra vez Sor Juana: «En la historia de México hay tres figuras en las que encarnan, hasta sus últimos extremos, diversas posibilidades de la feminidad. Cada una de ella representa un símbolo, ejerce una vasta y profunda influencia en sectores muy amplios de la nación y suscita reacciones apasionadas tanto de adhesión como de rechazo. Estas figuras son la Virgen de Guadalupe, la Malinche y Sor Juana».

?Rosario Castellanos nació el 25 de mayo de 1925 y falleció el 7 de agosto de 1974, en Tel Aviv, Israel. Además, fue la única mujer integrada al Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas y es conocida por su trilogía indigenista: Balún-Canán, Oficio de Tinieblas y Ciudad Real.

?Durante su vida llevó a cabo una serie de actividades, como directora General de Información y Prensa (1960-1966) de la propia UNAM. En esa misma época y hasta 1974, fue catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras; promotora cultural en el Instituto de Ciencias y Artes, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y redactó textos escolares para el Instituto Nacional Indigenista, según datos de la página de la Secretaría de Cultura.

?En el libro Protagonistas de la literatura mexicana, Emmanuel Carballo traza a una Rosario Castellanos elocuente, que contextualiza el porqué de su poesía, de sus rutas verbales y el por qué escribe cada obra literaria:

?“Llegué a la poesía tras convencerme que los otros caminos no son válidos para sobrevivir. Y en esos años lo que más me interesaba era la sobrevivencia. Las palabras poéticas constituyen el único modo de alcanzar lo permanente en este mundo. Por esos años y después de una fuerte crisis religiosa, dejé de creer en la otra vida. El amor me parece importante como un fenómeno esencial de la naturaleza humana, no como un estado de ánimo que pueda durar unos minutos”.

?De acuerdo a Dolores Castro en A Rosario Castellanos, sus amigos, publicado en 1975, poeta y amiga de la autora, recorre un camino de hallazgos y estos hallazgos eran maduros frutos de sus búsquedas disciplinadas. Goroztiza, Gabriela Mistral y la Biblia, fueron sus influencias principales.?

?Desamor

?Me vio como se mira al

?través de un cristal

?o del aire

?o de nada.

?Y entonces supe: yo no estaba allí

?ni en ninguna otra parte

?ni había estado nunca ni estaría.

?Y fui como el que muere en la epidemia,

?sin identificar, y es arrojado

?a la fosa común.