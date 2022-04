Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cabañuela novena: corresponde al mes de septiembre, se la dedico al estado de Chiapas.

La Fiesta de Chiapa de Corzo será un caldo de cultivo para el coronavirus.

Mientras en el estado se adueñan y colocan topes, bloquean carreteras, amedrentan automovilistas, ya no pudo llegar a ser intubado.

Derribar árboles protegidos,

cortar la señal telefónica,

secuestrar a un pueblo,

aterrorizar una región,

exigir pago por transitar,

ahuyenta al turismo.

¿Son usos y costumbres?

¿O abusos contra los

derechos humanos de todos?

Surgen las preguntas:

¿Ser autóctono en Chiapas garantiza atentar contra la paz social?

¿Violentar los derechos y gozar de impunidad?

Orantes López Oscar.

Su clamor es sucinto y expresivo.

Chiapas, el gigante dormido, la reserva de la biosfera, se encuentra paralizado, sin movimiento.

No hay vida económica y sin esta, no se alcanza el equilibrio, se desmerece aún más la salud. No pude llegar a la cita médica, la nueva será hasta dentro de tres meses.

Desconocen e ignoran el dolor e impotencia ante una emergencia.

La ignorancia es manipulada para desgastar.

¿Qué intereses se han desarrollado desde los años 70, ante la rica reserva natural estatal?

Despreocúpate: ¡Hay jolgorio en Chiapa de Corzo!

Es incierto si el virus infectará y se diluirá a una simple gripe o los infantes empeorarán.

Con todos los agravantes, aún triplicando el número de enfermos y fenecidos,

son menos de lo esperado entre los chiapanecos por las enfermedades:

obesidad, diabetes e hipercolesterolemia.

“Cuídate como si fuera el primer día”,

suplica el personal de salud

a la población en general.

Nos cuidamos siempre

para poder atenderlos.

Se pretende soslayar.

¡Hay que bailar!