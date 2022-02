CINE: Lo mejor, lo peor…

LA TRAMA

Protagonizada por Vanessa Kirby y Shia Labeouf, el filme retratará la vida de Martha y Sean Carson, una pareja que pierde a su hijo durante un parto casero por culpa de la negligencia de una matrona, y el posterior calvario de la mujer para sanar sus heridas y tratar de estabilizar la complicada situación con su familia. Una premisa que puede hacer deambular el filme por esa fina línea que separa lo desgarrador de lo simplemente melodramático.

LO BUENO

Los primeros diez minutos de la película te atrapa, con una situación de tranquilidad y armonía sobre el parto para el que se prepara la protagonista. Elambiente poco a poco va tomando forma y seguridad dentro de su hogar, el espacio donde planeó el nacimiento de su hijo. Sin embargo, la trama se tensa cuando inician las complicaciones hasta la muerte del recién nacido.

El realismo que le dan a cada escena es de lo mejor y la secuencia, cómo cambia de un momento a otro todo el panorama del parto por la supuesta negligencia de la partera.

Después, vienen una serie de emociones con las que tiene que lidiar Martha, para aguantar a la familia, que la tortura con decisiones que ellos toman para “mejorar” su estado de ánimo.

Las actuaciones de los protagonistas son de lo mejor. Y a juzgar por lo que vimos, pueden ser candidatos seguros a una nominación para los premios Oscar, que se llevarán a cabo en el mes de abril.

Su producción visual es buena; cada toma, encuadra y momento de exacto para reflejar las emociones son bastantes crudas y sin duda, provocarán sentimientos en el espectador.

LO MALO

Hay momentos que cae en lo lineal, o sea, en lo aburrido, podríamos responsabilizar el libreto que se manejó en ciertas escenas, pero, cada actuación logra salvarla. El empoderamiento de la mujer y las decisiones que retractan en la historia no muy concuerdan, porque, se basaron más en cada determinación de la familia más no de la protagonista, quien solo muestra frialdad más no las emociones que pasa en el proceso de duelo, mostrando más la confusión sobre lo que tiene que hacer para arreglar un problema tan complejo al dejar libre a la “supuesta” culpable.