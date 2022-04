A festejar 50 años

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Alumnos de las escuelas de Moon- Moo Moo Duk Kwan Sur y Tim Dogsuli, se encuentran entrenando a fondo las diferentes técnicas de coordinación, fuerza, velocidad y precisión rumbo a su participación en el evento estatal de Formas (Poomsae) y Rompimientos (Kyopa) para festejar el 50 Aniversario de práctica del Tae Kwon Do en Chiapas a finales del mes de octubre.

Para lo cual, los profesores Octavio Valseca Morales, CN 7° Dan, José Ruperto Lázaro Méndez, CN 3° Dan y Margarita Chable Martínez, CN 1° Dan, se encuentran preparando a los alumnos de grados menores a avanzados de manera física, mental, técnica y competitiva para llegar en mejores condiciones al evento marcial. En entrevista con Octavio Valseca Morales, destacó que el pasado 11 de agosto del presente, la Gran Familia de Moo Duk Kwan en Chiapas, cumplió 50 años de práctica del Tae Kwon Do, y 52 años de la llegada a México a través del Gran Máster Dai Won Moon, al tiempo de indicar que, en Chiapas, el precursor sería el Profr. José Luis Mendoza Vázquez, quién hizo una labor muy importante de mucha trascendencia al trasmitir sus conocimientos del tae kwon do y crear un gran legado y que en la actualidad existe en cada escuela de tae kwon do en cada una de las sedes del estado.

Enfatizó que para este medio siglo de practica del tae kwon do en Chiapas, se prepara un magno evento de competencias de Formas (Poomsae) y Rompimientos (Kyopa) a desarrollarse a finales del mes de octubre en lugar y sede por confirmar, al tiempo de preciar que también serán cautelosos por la pandemia del COVID-19, esperando que se den los tiempos para esta organización.

Agregó que para este certamen de nueva modalidad de competencias será de Formas Tradicionales y Rompimientos de Creatividad, para la cual se espera la participación de cada una de las escuelas de MoonMoo Moo Duk Kwan de todo estado de Chiapas, para la cual se prevé sea una gran fiesta deportiva marcial, donde podrán participar niños, jóvenes y adultos de todas las cintas y ramas.

Por otra parte, reveló que los entrenamientos y practicas del tae kwon do de Moo Duk Kwan Sur, se realizan bajo su supervisión de lunes a viernes en los horarios de 17:00 a 20:00 horas, por lo que hizo una extensa invitación a todos los que deseen practicar este arte marcial coreano. Por su parte la, Profra. Margarita Chable Martínez, CN 1° Dan, dijo que se trabaja con mucho entusiasmo, para preparar a los alumnos de todas las categorías y rama, con el objetivo que lleguen en óptimas condiciones para tomar parte en este certamen marcial, donde se tendrá la presencia de los mejores exponentes de Moo Duk Kwan Chiapas.

Para la instructora Chable Martínez, quien tiene en su trayectoria 35 años de experiencia, se encuentra formando alumnos en la escuela de Moo Duk Kwan Sur, en los horarios matutinos de 9:00 a 11:00 horas los días lunes, miércoles y viernes y de 16:00 a 17:00 horas los días lunes, miércoles, viernes y sábados. Hizo la invitación a todas las mujeres desde niña, profesionistas, madres, abuelas que deseen practicar el tae kwon do.