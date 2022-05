Alista otra Liga

Agencias

Diario de Chiapas

El exjugador de las Chivas Carlos Salcido reveló que dentro de unas semanas dará a conocer el nombre de una nueva liga de futbol, un proyecto que presentará en mayo y del cual él es el máximo responsable.

En entrevista, Salcido, quien se desempeñó hasta hace unas semanas como el presidente de Liga Balompié Mexicano, indicó que la nueva liga tendrá como objetivo principal exportar talento mexicano al futbol extranjero.

“No lo puedo negar, soy muy directo, estoy aterrizando un buen proyecto con toda la sabiduría y con gente muy profesional en todos los ámbitos, por ahí más adelante sabrán, viene otro proyecto primero, por ahí de mayo este proyecto de la nueva liga llevándola yo al mando se aterrizará y a inicios de febrero sabrán cómo se llamará y qué puede ofrecer y lo que tengo en mente para llevar a los chavos”, expresó.

“Lo único que puedo adelantar es que la misión es colocar chavos en el extranjero, tengo esa visión, todos mis cuates cada quien en sus países están trabajando en equipos en estructuras profesionales donde tenemos los contactos y quiero colocar a estos chavos”, añadió.

Al respecto de su paso por la LBM, el exjugador del PSV y Fulham aceptó que se cometieron diversos errores y acusó a la pandemia del covid-19 de afectar los planes del torneo, sin embargo, indicó que lo más complicado fue nunca recibir la libertad de tomar decisiones.

“La invitación fue en enero y la pandemia en marzo, pero teníamos el plan de negocios y deportivo, el error fue no haberlo modificado, conforme a lo que estábamos viviendo, no sabíamos si la pandemia duraría dos o tres meses, el proyecto tenía fecha de septiembre y se pasó a octubre, faltó modificarlo, a todos nos golpeó de distintas formas, eso fue lo que pasó.

“El mayor aprendizaje es haber aceptado un puesto en una estructura y no poder tomar decisiones, el que no podía yo tomar decisiones, por eso en su momento me frustró, dependía de gente y me sentía atado de manos”, indicó.

La Liga de Balompié Mexicano se quedó sin cabeza, despues que Carlos Salcido renunció a su puesto como presidente. El exjugador de Chivas decidió dar un paso al costado en los últimos días de diciembre y fue hasta este jueves cuando lo anunció en redes sociales. La liga no alcanzó los objetivos en su primer año de trabajo y tuvo muchas deserciones en puestos directivos.