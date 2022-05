Atentos a mexicanos

Agencias

Jonas Boldt es un directivo alemán que está acostumbrado a trabajar con futbolistas mexicanos, durante su paso en el Bayer Leverkusen Boldt llevó a la Bundesliga a Andrés Guardado y después a Javier Hernández, en la actualidad Jonas trabaja en el Hamburgo de la segunda división alemana y espera en el futuro llevar a Hirving Lozano y César Montes a las filas del “Dinosaurier”.

“La verdad es que el fútbol mexicano no un mercado muy barato y ahora en la situación que tenemos en Hamburgo debemos estar enfocados primero en regresar a la primera división, pero hay varios jugadores muy interesantes, por ejemplo desde antes de que fuera al PSV me gustaba mucho Hirving Lozano, ahora me encantó ver a César Montes el central que tiene buena presencia física, nosotros seguimos muy de cerca ese mercado aunque en este momento decir algo más profundo no sería conveniente”, mencionó Jonas Boldt.

En este momento el Hamburgo es tercer lugar de la Bundesliga 2 y está muy cerca del regreso a la máxima categoría alemana, la prioridad del equipo es asegurar el ascenso para después reforzar al equipo y aunque luce complicado los nombres de Lozano y Montes se mantienen en la mente de Jonas Boldt.