Conquista Munich

Agencias

Diario de Chiapas

Nikoloz Basilashvili levantó su quinto título ATP Tour este domingo completando una semana de ensueño en el BMW Open. El quinto cabeza de serie georgiano comenzó a toda velocidad y superó una interrupción de 30 minutos por lluvias para vencer al séptimo cabeza de serie Jan-Lennard Struff por 6-4, 7-6(5) en la final de Múnich.

“No ha sido sencillo y estaba bastante just al final”, reconoció Basilashvili. “Ha sido muy complicado. Nunca es sencillo jugar con Jan, es un gran luchador y saca bastante bien. Estoy muy feliz. Parece que las condiciones de Alemania me van bien. Es mi quinto título [ATP Tour] y me va a dar confianza para los próximos torneos”.

Basilashvili, que estaba disputando su séptima final en el circuito (5-2), levantó la corona del Qatar ExxonMobil Open (v. a Bautista Agut) en marzo. También había vencido recientemente a Struff por 7-5, 4-6, 6-3 en los cuartos de final del Sardegna Open.

Parcial de 8-1

Basilashvili ganó ocho de los nueve primeros puntos ante Struff, mostrando el estado de forma que le permitió batir al segundo cabeza de serie Casper Ruud en las semifinales. El juego se vio interrumpido por lluvia cuando el georgiano dominaba por 4-2, pero Basilashvili regresó para resolver la primera manga sin problemas. El georgiano apenas cedió tres puntos al servicio.

En un competitivo segundo set, Struff se vio incapaz de convertir una pelota de rotura en el sexto juego. Ambos jugadores sacaron de maravilla en el tiebreak, que cambió con el 4/4 cuando Struff dejó un revés en la red. Basilashvili completó su 14ª victoria de la temporada con su segundo punto de campeonato con una derecha ganadora. Ahora firma un balance de 14-2 en arcilla alemana, incluyendo las coronas del Hamburg European Open en 2018 y 2019.

Struff, de 31 años, disputó su primera final ATP Tour y firma un balance de 11-10 en la temporada. Struff intentaba convertirse en el séptimo campeón alemán en este ATP 250 desde 1968, siguiendo los pasos de Jurgen Fassbender (1974), Rolf Gehring (1980), Michael Stich (1994), Philipp Kohlschreiber (2007, ‘12, ‘16), Tommy Haas (2013) and Alexander Zverev (2017-18).