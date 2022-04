Durant no polemiza

Agencias

Diario de Chiapas

La superestrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, dijo que no ha tenido conversaciones adicionales con su compañero de equipo, Kyrie Irving, sobre vacunarse contra el COVID-19 y la problemática que enfrenta el base.

Eso le permitiría jugar en todos los partidos de esta temporada, no solo en la mayoría de los compromisos como visitante.

Irving, quien no está vacunado contra el COVID-19, regresó a la alineación de los Nets el miércoles en una victoria sobre los Indiana Pacers, pero aún no puede jugar en los partidos en casa debido al mandato de vacunación en la ciudad de Nueva York.

“Le dije lo importante que es, cuánto quiero que juegue, que juegue todos los partidos”, dijo Durant después de una derrota por 121-109 ante los Milwaukee Bucks. “Pero no voy a obligar a alguien a vacunarse, como si eso no fuera lo mío. ¿Para que pueda jugar baloncesto? No, no voy a hacer eso”.

“Hemos tenido conversaciones sobre querer que él sea parte del equipo y conversaciones sobre que estará aquí a tiempo completo, pero eso es en su tiempo. Cualquier decisión que quiera tomar, la tomará. Depende de nosotros ser profesionales, pase lo que pase, y hacer nuestro trabajo. Todos nosotros, desde el propietario hasta el administrador del equipo”.