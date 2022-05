Estoy lanzando sin dolor por primera vez en años Roethlisberger

Agencias

?El mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh, Ben Roethlisberger afirmó que está teniendo una buena recuperación, lo que le ha provocado lanzar en los últimos días sin dolor en comparación con otras temporadas.

?“Big Ben” solamente jugó los primeros dos cotejos de la temporada regular del 2019 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), hasta que una lesión en el codo lo marginó de los emparrilladlos.?Después de una larga recuperación, el jugador indicó que poco a poco está comenzando a lanzar el ovoide, y se ha sentido muy cómodo al hacerlo.

?“No tengo dudas de que podré volver y jugar bien, tengo plena confianza en eso. Estoy lanzando sin dolor por primera vez en años. En algunos juegos tenía un poco de dolor, en otros tenía mucho dolor, pero en el juego ante Nueva Inglaterra y Seattle fue demasiado”, expresó.

?También aseveró que conforme pasen las semanas, aumentará el ritmo de trabajo para llegar al cien por ciento para el inicio de la campaña en septiembre: “Voy a aumentar gradualmente la cantidad de días, los lanzamientos, la distancia y la velocidad”.

?De igual forma, Roethlisberger se sorprendió de que algunas personas le dijeran que tiene sobrepeso, ya que aseguró que está trabajando toda la semana y se encuentra en mejores condiciones que en años pasados.

?“He escuchado a gente decir que estoy gordo, y eso me deja boquiabierto. Soy más liviano y estoy en mejor forma que en los últimos dos años. No he dejado de hacer ejercicio. Normalmente no entreno en la temporada baja, pero me he estado ejercitando cinco días a la semana con mi entrenador”, agregó.

?Antes de su lesión, el 2018 fue la mejor campaña para el quarterback, debido a que contabilizó cinco mil 129 yardas, 34 anotaciones y 16 intercepciones (cifras más altas de su carrera), aunque a Pittsburgh no le alcanzó para clasificar a postemporada.