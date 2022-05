Gobert sensible a críticas

Agencias

A pesar de formar parte del equipo All-Star de la NBA por primera vez esta temporada, el pívot de Utah Jazz, Rudy Gobert, tuvo que superar la vergüenza pública después de convertirse en el primer jugador de la NBA en dar positivo por coronavirus.

La prueba positiva del Jugador Defensivo del Año en dos ocasiones desencadenó la suspensión de la liga el 11 de marzo y luego dañó su relación con su compañero de equipo Donovan Mitchell, quien también dio positivo al día siguiente.

Después de tener tiempo para reflexionar sobre la situación, Gobert dijo que su relación con Mitchell es mejor y que está listo para dejar esto atrás para ayudar al Jazz a buscar un título durante el reinicio de Orlando.

“Obviamente, cuando tienes a todo el mundo juzgándote o amenazándote o enviándote mucha energía negativa y cosas así, es algo que yo diría que no es fácil como ser humano”, dijo Gobert. “Pero, al mismo tiempo, las personas solo te juzgan por la percepción que tienen y la percepción que obtienes a veces puede ser una imagen, un video o una entrevista, una acción. Entonces, la gente realmente no te conoce”.

“La gente que me rodea, realmente me conocen, saben quién soy y eso es lo que me importa”, agregó. “Al final del día, no podré controlar la percepción que todos tienen de mí, pero puedo controlar mis acciones, puedo controlar las cosas que hago por las personas que me rodean, la comunidad. Las cosas que hago por mis compañeros de equipo en la cancha, fuera de la cancha, todo lo que puedo controlar y eso es lo que realmente me importa “.